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Молодежная сборная Беларуси по хоккею проведет 26 декабря 1-й матч чемпионата мира в Финляндии

26 декабря 2015 10:46
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Новости Беларуси. Молодежная сборная Беларуси по хоккею проведет 26 декабря свой первый матч на чемпионате мира в Финляндии.

В элите мирового хоккея белорусы выступят впервые за последние 8 лет. В 2007 году наша команда, составленная из нынешних лидеров национальной сборной, несмотря на две победы, в том числе над финнами, не смогла сохранить прописку в элите. Поэтому главная задача, которая сейчас стоит перед молодым поколением белорусских хоккеистов — закрепиться в числе лучших команд планеты.

Матч, который, собственно, и откроет нынешнее мировое первенство, сборная Беларуси проведет с хозяевами чемпионата – финнами. Игра начнется в 7 вечера, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

 

# Хоккей Беларуси

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