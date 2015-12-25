ХК «Динамо-Минск» завершил 2015 год выездным поражением от словацкого «Медвещака» – 3:2

Новости Словакии. Непродолжительное выездное турне хоккеистов минского «Динамо» по Центральной Европе завершилось не очень удачно. «Зубры» разжились лишь одним очком из шести возможных.

Накануне в Загребе подопечные Андрея Ковалева скрестили клюшки с местным «Медвещаком. Гости дважды вели в счете благодаря шайбам Алексея Калюжного и Райана Веске, но в обоих случаях хорватские «медведи» восстанавливали паритет. Все решилось в овертайме. Увы, не в нашу пользу.

Точный удар Жильбера Брюле позволил «Медвещаку» заработать два очка и приблизиться к динамовцам в таблице Запада. Правда, у белорусского клуба есть преимущество над загребцами в виде двух матчей в запасе, сообщили в программе «СТВ-Спорт».