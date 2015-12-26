Александр Лукашенко открыл Рождественский детский легкоатлетический праздник «300 талантов для Королевы»

Новости Беларуси. «300 талантов для Королевы». Рождественский детский легкоатлетический праздник проходит сегодня, 26 декабря, в Минске. Он собрал три сотни лучших ребят из разных уголков страны.

Поприветствовать будущих чемпионов приехал и президент Александр Лукашенко. По словам главы государства, легкую атлетику не зря называют «королевой спорта». Она отличается наибольшей массовостью, обилием состязаний и рекордов.

Сегодня ребятам предстоит выступить в финале соревнований республиканского масштаба, отборочные туры которых проходили с мая этого года. Победителей и призеров турнира наградят кубками и дипломами.

Все подробности в следующих выпусках программы Новости «24 часа» на СТВ.