Рождественское чудо: 16-летняя фигуристка Медведева побила мировой рекорд в короткой программе

Новости России. 16-летняя Евгения Медведева вышла на первое место чемпионата России по фигурному катанию. Короткую программу спортсменка откатала с мировым рекордом. За свой прокат она набрала 79,44 балла.

Предыдущее высшее достижение среди одиночниц принадлежало японке Мао Асаде (78,66).

Евгения Медведева отметила, что чистое катание для нее важнее рекордов.

Евгения Медведева, фигуристка:

О рекордах не думаю. Мне главное – откататься чисто, показать все, на что я способна. Сегодня все удалось похуже, чем на финале «Гран-при» в Барселоне, но в общем и целом довольна. Здесь я каталась немного сковано, и каскад получился не таким широким.

На втором месте бронзовый призер финала Гран-при Елена Радионова (76,69 балла),

на третьем – олимпийская чемпионка Сочи в командном турнире Юлия Липницкая (73,77).

Состав сборной России на чемпионат Европы, который пройдет в конце января в Братиславе, будет определен 27 декабря, по окончании первенства России в Екатеринбурге.

Предварительные итоги таковы:

Татьяна Волосожар и Максим Траньков с результатом 83,65 балла лидируют после исполнения парной короткой программы. Максим Ковтун занимает первую строчку в одиночном разряде после короткой программы. Его результат – 93,05 балла.



Александр Коган, генеральный директор Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) (в интервью ТАСС):

Принцип формирования сборной страны – «два плюс один». То есть на чемпионат Европы попадают два первых номера по результату чемпионата России, третье место определяется решением исполкома федерации. Кто его займет, пока сказать невозможно. Хотя, ребята сохраняют шансы на него. Все будет понятно после заседания исполкома, который пройдет 27 декабря, по окончании тренерского совета ФФККР.



