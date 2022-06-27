Азарт нешуточный, но атмосфера дружеская. Кто взял медали на спартакиаде для сотрудников СМИ?

Новости Беларуси. В Стайках состоялась традиционная спартакиада «Здоровье» для сотрудников СМИ, сообщили в программе «СТВ-Спорт». В течение двух дней 22 команды журналистов состязались за награды в самых разных дисциплинах. Представители СТВ в такой борьбе не затерялись и без медалей не остались. Подробности расскажет Артем Шукалович.

Объединенные общей профессией и хобби. Работники передовых СМИ, а также подведомственных Министерству информации организаций провели выходные, доказывая, что лучшими они могут быть не только в трудовой деятельности, но и на спортивном поприще. А в 2022 году к журналистам присоединились команды книгоиздателей и полиграфистов. Хорошие товарищи и коллеги в повседневной жизни на поле превращаются в непримиримых оппонентов. Но как только звучит финальный свисток, они забывают о соперничестве. Хоть азарт и нешуточный, но атмосфера в первую очередь дружеская. Министр информации на спартакиаде среди работников СМИ: у нас нет медиаэгоизма. Здесь в том числе мы строим дружный коллектив. Читать здесь.

Соревновательная программа по вкусу нашлась для каждого. На спартакиаде были представлены как командные, так и индивидуальные дисциплины. СТВ являлось фаворитом в настольном теннисе. И руководитель спортивного отдела Сергей Тулупов оправдал оказанное доверие. Обыграв более 20-ти соперников, он завоевал серебряную медаль. Почему спортивному журналисту важно самому заниматься спортом? Рассказал руководитель отдела СТВ