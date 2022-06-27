Азарт нешуточный, но атмосфера дружеская. Кто взял медали на спартакиаде для сотрудников СМИ?
Новости Беларуси. В Стайках состоялась традиционная спартакиада «Здоровье» для сотрудников СМИ, сообщили в программе «СТВ-Спорт». В течение двух дней 22 команды журналистов состязались за награды в самых разных дисциплинах. Представители СТВ в такой борьбе не затерялись и без медалей не остались.
Подробности расскажет Артем Шукалович.
Объединенные общей профессией и хобби. Работники передовых СМИ, а также подведомственных Министерству информации организаций провели выходные, доказывая, что лучшими они могут быть не только в трудовой деятельности, но и на спортивном поприще. А в 2022 году к журналистам присоединились команды книгоиздателей и полиграфистов. Хорошие товарищи и коллеги в повседневной жизни на поле превращаются в непримиримых оппонентов. Но как только звучит финальный свисток, они забывают о соперничестве. Хоть азарт и нешуточный, но атмосфера в первую очередь дружеская.
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Соревновательная программа по вкусу нашлась для каждого. На спартакиаде были представлены как командные, так и индивидуальные дисциплины. СТВ являлось фаворитом в настольном теннисе. И руководитель спортивного отдела Сергей Тулупов оправдал оказанное доверие. Обыграв более 20-ти соперников, он завоевал серебряную медаль.
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Кроме этого, соревноваться участникам форума предстояло в мини-футболе, волейболе, кроссе, перетягивании каната и гиревом спорте. А руководители СМИ попробовали свои силы в дартсе.
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По результатам спартакиады первое место в общем зачете заняла команда Белтелерадиокомпании. Дружина нашего канала расположилась на 14-й строчке итогового протокола. Но победа здесь не самое важное. Главное, что и без того дружный коллектив СМИ смог в очередной раз собраться в неформальной обстановке, обсудить насущные проблемы, поделиться опытом и получить заряд хорошего настроения. А медали – приятный бонус.
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