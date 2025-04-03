Ирина Шиманович не смогла пробиться в 1/8 финала турнира в Чарльстоне

Ирина Шиманович не смогла пробиться в 1/8 финала представительного турнира в Чарльстоне, рассказали в программе «СТВ-Спорт».

В матче второго раунда белоруска, занимающая в рейтинге 215 место, встречалась с четвертой ракеткой мира Джессикой Пегулой, которую недавно в Майами обыграла наша Арина Соболенко. Встреча продолжалась 1 час и 11 минут. Упорной борьбы не получилось. Преимущество соперницы было бесспорным – она выиграла 6:0, 6:3. Напомним, в основную сетку Ирина Шиманович пробилась через квалификацию, обыграв украинку Людмилу Киченок и американку Эльвину Калиеву. А на старте основного раунда оставила не у дел 182-й номер мирового рейтинга британку Хизер Уотсон.