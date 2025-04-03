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Дональд Трамп высказался о замене пасхальных яиц на муляжи на фоне дефицита

03 апреля 2025 11:04
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Американский президент Дональд Трамп заявил, что категорически не хочет использовать для украшения Белого дома на Пасху муляжи яиц вместо настоящих. Такую информацию приводит РИА Новости.

Дональд Трамп высказался о замене пасхальных яиц на муляжи на фоне дефицита-1

Американскому лидеру на фоне дефицита продукта в стране было предложено рассмотреть вариант с муляжами, но Трамп ответил отказом. В то же время, поставщик яиц для праздника к Белому дому озвучил, что фермеры к Пасхе жертвуют примерно 30 тысяч яиц. Речь идет о продукте, который непригоден для продажи из-за размера, потому их использование не должно отразиться на дефиците яиц в стране.

Ранее сообщалось, что Америка столкнулась с резким взлетом цен на яйца на фоне птичьего гриппа. И этот продукт среди стран «Большой двадцатки» дороже всего стоил в марте текущего года как раз в Соединенных Штатах.

# Дональд Трамп

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