Дональд Трамп высказался о замене пасхальных яиц на муляжи на фоне дефицита

Американскому лидеру на фоне дефицита продукта в стране было предложено рассмотреть вариант с муляжами, но Трамп ответил отказом. В то же время, поставщик яиц для праздника к Белому дому озвучил, что фермеры к Пасхе жертвуют примерно 30 тысяч яиц. Речь идет о продукте, который непригоден для продажи из-за размера, потому их использование не должно отразиться на дефиците яиц в стране.

Ранее сообщалось, что Америка столкнулась с резким взлетом цен на яйца на фоне птичьего гриппа. И этот продукт среди стран «Большой двадцатки» дороже всего стоил в марте текущего года как раз в Соединенных Штатах.