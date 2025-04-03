Дональд Трамп высказался о замене пасхальных яиц на муляжи на фоне дефицита

Американский президент Дональд Трамп заявил, что категорически не хочет использовать для украшения Белого дома на Пасху муляжи яиц вместо настоящих. Такую информацию приводит РИА Новости.
Американский президент Дональд Трамп заявил, что категорически не хочет использовать для украшения Белого дома на Пасху муляжи яиц вместо настоящих. Такую информацию приводит РИА Новости.
Американскому лидеру на фоне дефицита продукта в стране было предложено рассмотреть вариант с муляжами, но Трамп ответил отказом. В то же время, поставщик яиц для праздника к Белому дому озвучил, что фермеры к Пасхе жертвуют примерно 30 тысяч яиц. Речь идет о продукте, который непригоден для продажи из-за размера, потому их использование не должно отразиться на дефиците яиц в стране.
Ранее сообщалось, что Америка столкнулась с резким взлетом цен на яйца на фоне птичьего гриппа. И этот продукт среди стран «Большой двадцатки» дороже всего стоил в марте текущего года как раз в Соединенных Штатах.