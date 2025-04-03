«Гомель» одержал вторую победу над «Витебском» в полуфинальной серии Кубка Президента по хоккею

«Гомель» в гостях одержал вторую победу над «Витебском» в полуфинальной серии Кубка Президента по хоккею, рассказали в программе «СТВ-Спорт».

Из четырех встреч гомельчане проиграли три и в случае неудачи могли завершить сезон. На 12-й минуте Вячеслав Ипатов вывел хозяев вперед. Гомельчане отыгрались во втором периоде благодаря голу Ивана Секерина. Дело шло к овертайму. Но на последней минуте Антон Елисеенко вывел гостей вперед, а точку в матче точным броском в пустые ворота поставил Кирилл Беляев – 3:1 в пользу «Гомеля».

Шестой матч соперники проведут 4 апреля на юге страны. Напомним, первым финалистом Кубка Президента стала минская «Юность», со счетом 4:0 обыгравшая «Динамо-Молодечно». Ранее, также без потерь, столичный клуб прошел оршанский «Локомотив».