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«Гомель» одержал вторую победу над «Витебском» в полуфинальной серии Кубка Президента по хоккею

03 апреля 2025 11:20
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«Гомель» в гостях одержал вторую победу над «Витебском» в полуфинальной серии Кубка Президента по хоккею, рассказали в программе «СТВ-Спорт».

Из четырех встреч гомельчане проиграли три и в случае неудачи могли завершить сезон. На 12-й минуте Вячеслав Ипатов вывел хозяев вперед. Гомельчане отыгрались во втором периоде благодаря голу Ивана Секерина. Дело шло к овертайму. Но на последней минуте Антон Елисеенко вывел гостей вперед, а точку в матче точным броском в пустые ворота поставил Кирилл Беляев – 3:1 в пользу «Гомеля».

Шестой матч соперники проведут 4 апреля на юге страны. Напомним, первым финалистом Кубка Президента стала минская «Юность», со счетом 4:0 обыгравшая «Динамо-Молодечно». Ранее, также без потерь, столичный клуб прошел оршанский «Локомотив».

# Хоккей Беларуси

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