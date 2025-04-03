Вопросы сотрудничества Беларуси и России в области вирусных заболеваний обсудили на VII Съезде инфекционистов

Международное сотрудничество для борьбы с биологическими угрозами. В Белорусском государственном медицинском университете проходит VII Съезд инфекционистов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Только в очном формате научный форум собрал около 600 участников: это ведущие специалисты и микробиологи, а также авторитетные эксперты из Беларуси и зарубежных стран, включая Россию, Иран, Индию, Германию и Данию. Кроме того, любой желающий мог подключиться к обсуждению в режиме онлайн.

На повестке дня – обмен опытом и последние достижения медицины в области диагностики, лечения и профилактики инфекционных заболеваний у взрослых и детей. «Нам есть чем поделиться», — отметил министр здравоохранения. Беларусь уже достигла многого в укреплении базовых медучреждений как на центральном, так и на региональном уровнях.

Вирусные инфекции – бич XXI века, несмотря на значительные изменения в их проявлениях и подходах к лечению, а опыт последних лет дал ясно понять, что справиться со всеми вызовами, будь то инфекционные или биологические угрозы, возможно лишь объединив усилия.