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Вопросы сотрудничества Беларуси и России в области вирусных заболеваний обсудили на VII Съезде инфекционистов

03 апреля 2025 11:27
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Международное сотрудничество для борьбы с биологическими угрозами. В Белорусском государственном медицинском университете проходит VII Съезд инфекционистов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Вопросы сотрудничества Беларуси и России в области вирусных заболеваний обсудили на VII Съезде инфекционистов-2

Только в очном формате научный форум собрал около 600 участников: это ведущие специалисты и микробиологи, а также авторитетные эксперты из Беларуси и зарубежных стран, включая Россию, Иран, Индию, Германию и Данию. Кроме того, любой желающий мог подключиться к обсуждению в режиме онлайн.

На повестке дня – обмен опытом и последние достижения медицины в области диагностики, лечения и профилактики инфекционных заболеваний у взрослых и детей. «Нам есть чем поделиться», — отметил министр здравоохранения. Беларусь уже достигла многого в укреплении базовых медучреждений как на центральном, так и на региональном уровнях. 

Вирусные инфекции – бич XXI века, несмотря на значительные изменения в их проявлениях и подходах к лечению, а опыт последних лет дал ясно понять, что справиться со всеми вызовами, будь то инфекционные или биологические угрозы, возможно лишь объединив усилия.

Вопросы сотрудничества Беларуси и России в области вирусных заболеваний обсудили на VII Съезде инфекционистов-4

Игорь Карпов, главный внештатный специалист по инфекционным заболеваниям Министерства здравоохранения Беларуси, заведующий кафедрой инфекционных болезней БГМУ:
Много различных вирусных проблем обсуждалось за последние четверть века в литературе. И, конечно, они должны получить должное внимание у специалистов. Сейчас нам есть о чем разговаривать, есть что обсуждать, есть какой вектор развития намечать. Нас поддержали очень хорошие лекторы: это специалисты, прошедшие Военно-медицинскую академию, и лидеры своей отрасли. Будут у нас доклады и других иностранных представителей.

Вопросы сотрудничества Беларуси и России в области вирусных заболеваний обсудили на VII Съезде инфекционистов-6

Александр Ходжаев, министр здравоохранения Беларуси:
Ситуация с COVID-19 показала, что выбранный путь по сохранению службы и сохранению стационаров, отделения этого направления, себя оправдали. Абсолютно выверенное, правильное стратегическое решение главы государства, когда данный вопрос был на стадии решения и был решен в пользу сохранения всего этого материально-технического обеспечения, поэтому у нас есть колоссальный опыт работы с пациентами COVID-19, с другими нозологиями, которые относятся к инфекционному направлению.

Вопросы сотрудничества Беларуси и России в области вирусных заболеваний обсудили на VII Съезде инфекционистов-8

Юрий Лобзин, главный внештатный специалист по инфекционным болезням у детей Министерства здравоохранения России:
У нас очень тесное сотрудничество с белорусскими учеными. Постоянно идут совместные наработки. Вот, в частности, вакцина профилактики. Мы очень активно обмениваемся сейчас новыми данными.

Вопросы сотрудничества Беларуси и России в области вирусных заболеваний обсудили на VII Съезде инфекционистов-10

Также в рамках научного форума в торжественной обстановке были награждены выдающиеся специалисты в области инфекционного лечения. 

Отметим, VII Съезд инфекционистов завершит свою работу 4 апреля.

# Здоровье # Медицина # Александр Ходжаев # Игорь Карпов

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