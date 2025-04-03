Вопросы сотрудничества Беларуси и России в области вирусных заболеваний обсудили на VII Съезде инфекционистов

Международное сотрудничество для борьбы с биологическими угрозами. В Белорусском государственном медицинском университете проходит VII Съезд инфекционистов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Международное сотрудничество для борьбы с биологическими угрозами. В Белорусском государственном медицинском университете проходит VII Съезд инфекционистов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Только в очном формате научный форум собрал около 600 участников: это ведущие специалисты и микробиологи, а также авторитетные эксперты из Беларуси и зарубежных стран, включая Россию, Иран, Индию, Германию и Данию. Кроме того, любой желающий мог подключиться к обсуждению в режиме онлайн.
На повестке дня – обмен опытом и последние достижения медицины в области диагностики, лечения и профилактики инфекционных заболеваний у взрослых и детей. «Нам есть чем поделиться», — отметил министр здравоохранения. Беларусь уже достигла многого в укреплении базовых медучреждений как на центральном, так и на региональном уровнях.
Вирусные инфекции – бич XXI века, несмотря на значительные изменения в их проявлениях и подходах к лечению, а опыт последних лет дал ясно понять, что справиться со всеми вызовами, будь то инфекционные или биологические угрозы, возможно лишь объединив усилия.
Игорь Карпов, главный внештатный специалист по инфекционным заболеваниям Министерства здравоохранения Беларуси, заведующий кафедрой инфекционных болезней БГМУ:
Много различных вирусных проблем обсуждалось за последние четверть века в литературе. И, конечно, они должны получить должное внимание у специалистов. Сейчас нам есть о чем разговаривать, есть что обсуждать, есть какой вектор развития намечать. Нас поддержали очень хорошие лекторы: это специалисты, прошедшие Военно-медицинскую академию, и лидеры своей отрасли. Будут у нас доклады и других иностранных представителей.
Александр Ходжаев, министр здравоохранения Беларуси:
Ситуация с COVID-19 показала, что выбранный путь по сохранению службы и сохранению стационаров, отделения этого направления, себя оправдали. Абсолютно выверенное, правильное стратегическое решение главы государства, когда данный вопрос был на стадии решения и был решен в пользу сохранения всего этого материально-технического обеспечения, поэтому у нас есть колоссальный опыт работы с пациентами COVID-19, с другими нозологиями, которые относятся к инфекционному направлению.
Юрий Лобзин, главный внештатный специалист по инфекционным болезням у детей Министерства здравоохранения России:
У нас очень тесное сотрудничество с белорусскими учеными. Постоянно идут совместные наработки. Вот, в частности, вакцина профилактики. Мы очень активно обмениваемся сейчас новыми данными.
Также в рамках научного форума в торжественной обстановке были награждены выдающиеся специалисты в области инфекционного лечения.
Отметим, VII Съезд инфекционистов завершит свою работу 4 апреля.