Овечкину осталось 2 гола, чтобы повторить достижение Гретцки

Сможет ли Александр Овечкин превзойти достижения легендарного Уэйна Гретцки – это одна из главных интриг регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, рассказали в программе «СТВ-Спорт».

Минувшей ночью «Вашингтон» уступил «Каролине» – 1:5. Единственную шайбу в составе столичного клуба забросил именно российский форвард. Сейчас, чтобы повторить результат Гретцки, Овечкину осталось 2 гола.

Белорус Алексей Протас результативных баллов не набрал. Наш форвард провел на льду 16 минут 14 секунд, нанес два броска по воротам, сделал один хит. Коэффициент полезности хоккеиста «-1». Напомним, в этом сезоне в активе Протаса 66 результативных баллов.

А в другом матче также не смог проявить себя защитник «Чикаго» Артем Левшунов. «Ястребы» в овертайме уступили «Колорадо» – 2:3 – по буллитам. Левшунов провел на льду 19 минут 57 секунд, сделал два броска по воротам, оформил один блок и два хита. Результативных очков заработать не удалось. В сезоне у защитника 5 набранных баллов.