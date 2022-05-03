Азаренко завершила своё выступление на турнире в Мадриде

Виктория Азаренко завершила свое выступление на престижном турнире категории 1 000 в Мадриде. Белорусская теннисистка в матче 1/8 уступила американке Аманде Анисимовой – 1:6, 4:6, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Практически весь поединок Виктория испытывала проблемы с подачей. Соперница же, наоборот, играла мощно и уверенно. Во втором сете при счете 1:5 Азаренко сначала не позволила оппонентке реализовать три матчбола, а после оформила брейк. Появилась надежда, что наша спортсменка сумеет перевести противостояние в третий сет. Но не получилось. Далее в турнирном календаре Азаренко – Рим, который стартует на следующей неделе.

Еще один белорус Егор Герасимов не смог пробиться во второй круг турнира в Маутхаузене. Он неожиданно уступил Лукашу Медлеру из четвертой сотни рейтинга – 5:7, 4:6.