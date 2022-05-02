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«В планах создать лигу». Международный турнир по карате завершился в Минске. Какие результаты?

02 мая 2022 19:04
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Новости Беларуси. В минской «Чижовка-Арене» завершился международный турнир по карате «Кубок дружбы». Участие в соревнованиях, помимо белорусов, принимали спортсмены из России и Казахстана, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«В планах создать лигу». Международный турнир по карате завершился в Минске. Какие результаты?-1

«Кубок дружбы» предназначен в первую очередь для подрастающего поколения каратистов. Юные атлеты приобретают важный соревновательный опыт и совершенствуют свои навыки, сражаясь с лучшими мастерами единоборств не только Беларуси, но и других стран.

«В планах создать лигу». Международный турнир по карате завершился в Минске. Какие результаты?-4

Форум в Минске стал результатом совместной работы белорусских и российских функционеров. И на этом они не собираются останавливаться. У организаторов «Кубка дружбы» уже есть планы по дальнейшему сотрудничеству.

«В планах создать лигу». Международный турнир по карате завершился в Минске. Какие результаты?-7

Александр Краевич, главный судья соревнований:
Безусловно, мы сегодня очень много говорим, что надо участвовать в европейских форумах, в мировых форумах, а наш ближайший сосед – Российская Федерация – она очень многогранная, большое количество людей проживает в ней, большое количество спортсменов. И нам повезло, что мы имеем такую уникальную возможность сближаться дальше в нашем сотрудничестве. Будем проводить и международные сборы, международные турниры. В планах создать лигу. И вторая цель, которую мы преследуем, – мы хотим все-таки показать, открыть нашу любимую Беларусь всем.

«В планах создать лигу». Международный турнир по карате завершился в Минске. Какие результаты?-10

На старте соревнований сильнейших в своих категориях определяли атлеты от 14 лет и старше. Среди девушек в ката равных не было Полине Гарчевой и Марии Фурсовой. У юношей викторию праздновали Иван Антимончик и Павел Анучин. В кумите наиболее яркие выступления показали Дарья Николаева, Ринат Аскаров, Виктория Никоненко и Кирилл Ковалев. А закрывали программу мероприятия каратисты в возрасте от 10 до 13 лет.

# Карате # Александр Краевич # Мария Фурсова # Фотофакт

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