«В планах создать лигу». Международный турнир по карате завершился в Минске. Какие результаты?

Новости Беларуси. В минской «Чижовка-Арене» завершился международный турнир по карате «Кубок дружбы». Участие в соревнованиях, помимо белорусов, принимали спортсмены из России и Казахстана, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Кубок дружбы» предназначен в первую очередь для подрастающего поколения каратистов. Юные атлеты приобретают важный соревновательный опыт и совершенствуют свои навыки, сражаясь с лучшими мастерами единоборств не только Беларуси, но и других стран.

Форум в Минске стал результатом совместной работы белорусских и российских функционеров. И на этом они не собираются останавливаться. У организаторов «Кубка дружбы» уже есть планы по дальнейшему сотрудничеству.

Александр Краевич, главный судья соревнований:

Безусловно, мы сегодня очень много говорим, что надо участвовать в европейских форумах, в мировых форумах, а наш ближайший сосед – Российская Федерация – она очень многогранная, большое количество людей проживает в ней, большое количество спортсменов. И нам повезло, что мы имеем такую уникальную возможность сближаться дальше в нашем сотрудничестве. Будем проводить и международные сборы, международные турниры. В планах создать лигу. И вторая цель, которую мы преследуем, – мы хотим все-таки показать, открыть нашу любимую Беларусь всем.