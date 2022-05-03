«Все настроены только на победу». Команда «Минчанка» готовится к финальной серии

Новости Беларуси. Восьмикратный чемпион Беларуси по волейболу среди женщин столичный клуб «Минчанка» начал подготовку к финальной серии национального первенства, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Противостоять им будет, как и в прошлом сезоне, «Прибужье» из Бреста. Команда, которая трижды становилась триумфатором Чемпионата Беларуси. Напомним, недавно «Минчанка» завершила выступление в российской Суперлиге на итоговом 12-м месте. И сейчас для коллектива очень важно выиграть финальную серию и победно завершить сезон.

Станислав Саликов, главный тренер команды «Минчанка»:

Подготовка идет полным ходом, настрой боевой. Надо нам обязательно чемпионат выигрывать, хоть чем-то порадовать наших болельщиков под конец, к сожалению, неудачного сезона для нас в Суперлиге. К сожалению, у нас не было времени тренироваться, мы все время играли. Сейчас пытаемся немного форму свою поддержать, что касается остального, то осталось моральное от тяжелого сезона, количества перелетов, последнего тура.

Надежда Смирнова, капитан команды «Минчанка»:

Столько игр было сыграно уже. К концу сезона подходит наш чемпионат второй, первый российский уже закончили, волнения уже быть не должно. Сейчас готовимся, все настроены только на победу.