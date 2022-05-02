Четырьмя матчами завершился 6-й тур чемпионата Беларуси по футболу – результаты

Новости Беларуси. 2 мая в четырех городах Беларуси были запланированы заключительные матчи 6-го тура футбольного чемпионата страны, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Футболисты «Витебска» добыли первую победу в чемпионате. На своем поле хозяева нанесли поражение могилевскому «Днепру» – 2:1. «Витебск» открыл счет на 32-й минуте – отличился Антон Матвеенко. Через 5 минут защитник «Днепра» срезал мяч в свои ворота, тем самым увеличив перевес соперника – 2:0. Во втором тайме Кирилл Гусев отыграл один мяч. В итоге победу праздновал «Витебск» со счетом 2:1.

«Энергетик-БГУ» на выезде разгромил «Неман» – 4:1. Бобир Абдихоликов забивает три гола и становится автором первого хет-трика в Высшей лиге в этом сезоне. Отметим, Абдихоликов уверенно лидирует в списке бомбардиров чемпионата, в его активе 8 мячей в 6 матчах. Между тем гродненский «Неман» терпит первое поражение в сезоне.