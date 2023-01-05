Азаренко вышла в четвертьфинал турнира в Аделаиде: «Сегодня я была намного агрессивнее»

Корты в Аделаиде продолжают приносить победы белорусским теннисисткам. Виктория Азаренко оказалась сильнее Циньвэнь Чжэн (6:2, 7:5) и вышла в четвертьфинал, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Корты в Аделаиде продолжают приносить победы белорусским теннисисткам. Виктория Азаренко оказалась сильнее Циньвэнь Чжэн (6:2, 7:5) и вышла в четвертьфинал, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Первый сет белоруска спокойно оставила за собой. А вот старт второй партии не задался. Азаренко проиграла 5 очков. Соперница начала лидировать с преимуществом в два гейма. Однако нашей теннисистке удалось вернуться в игру и сломить сопротивление китаянки. Отметим, вторая партия длилась больше часа. В четвертьфинале Азаренко предстоит сыграть с молодым дарованием из Чехии 18-летней Линдой Носковой.
Виктория Азаренко, четвертьфиналистка турнира:
Думаю, сегодня хорошо придерживалась плана на игру. Была последовательной и использовала свои шансы, когда могла. С каждым матчем создаю больше моментов. Сегодня была намного агрессивнее и чувствовала себя более комфортно на корте.
Наши девушки успешно выступают не только в одиночном разряде. Арина Соболенко и Лидия Морозова вышли в полуфинал парного разряда, легко одолев пару Буча / Ниномия – 6:2, 6:2. В 1/2 им будет противостоять первый дуэт турнира Сандерс / Синякова. Отметим, 6 января Арине Соболенко предстоит провести два матча. Ночью в 03:30 по белорусскому времени она встретится с Маркетой Вондроушовой, а утром проведет парный поединок.
Подписывайтесь на нас в Telegram!