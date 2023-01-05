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Роман Елётнов и Анна Королёва стали чемпионами Беларуси по лыжным гонкам

05 января 2023 12:23
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Новости Беларуси. В Раубичах продолжается чемпионат Беларуси по лыжным гонкам. Участие в старте принимают сильнейшие спортсмены страны, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Роман Елётнов и Анна Королёва стали чемпионами Беларуси по лыжным гонкам-1

Во второй соревновательный день победителей определяли в индивидуальных гонках вольным стилем. В женском забеге викторию праздновала Анна Королева. А мужское первенство преподнесло сюрпризы. На первую ступень пьедестала поднялся биатлонист Роман Елетнов. Соревновались и юниоры. Среди юных лыжников равных не было Алексею Губенко и Анне Мачехиной.

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# Спортивные соревнования # Анна Королева # Роман Елетнов # Алексей Губенко # Анна Мачехина # Фотофакт

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