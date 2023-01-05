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Баскетболисты «Минска» уступили «Зениту» в единой лиге ВТБ

05 января 2023 11:30
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Прогнозируемое поражение в единой лиге ВТБ потерпел баскетбольный клуб «Минск». Наш полпред не смог на равных посоперничать с «Зенитом», сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Баскетболисты «Минска» уступили «Зениту» в единой лиге ВТБ-1

Впрочем, это довольно закономерно, ведь питерский коллектив является действующим обладателем трофея. Гости в нашей столице действовали по-хозяйски и выиграли все четыре четверти. Счет 91 на 66. «Минск» с одной викторией в 19 встречах продолжает замыкать таблицу.

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# Баскетбол # Фотофакт

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