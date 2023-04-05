Азаренко вышла в 1/8 финала теннисного турнира в США

Виктория Азаренко успешно вышла в 1/8 финала теннисного турнира категории ВТА 500 в Чарльстоне. В дебютном поединке наша спортсменка в трех сетах нанесла поражение Американке Слоан Стивенс. Поединок продолжался 2 часа 4 минуты, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Таким образом белоруска прервала неудачную традицию. В трех предыдущих очных встречах сильнее была представительница США. В третьем круге Азаренко сыграет с Анной Калинской из России. Стартовала на данном турнире и наша Александра Саснович, но не так удачно. В своем матче первого круга она уступила американке Софие Кенин (1:6, 7:6, 1:6) и зачехлила ракетку.