«Всё время были в режиме ожидания». Белорусских борцов допустили к участию в мировых стартах

Белорусские спортсмены возвращены на мировые ковры. Таково решение исполкома Объединенного мира борьбы. Отныне атлеты смогут выступать на международных стартах, проводимых под эгидой организации, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Белорусские спортсмены возвращены на мировые ковры. Таково решение исполкома Объединенного мира борьбы. Отныне атлеты смогут выступать на международных стартах, проводимых под эгидой организации, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Пока речь идет о соревновательной практике в нейтральном статусе. Но международная федерация планирует в будущем ходатайствовать перед МОК о смягчении существующих ограничений. Решение о допуске наших атлетов прокомментировал председатель Белорусской федерации борьбы Алим Селимов.
Алим Селимов, председатель Белорусской федерации борьбы:
Мы все время были в режиме ожидания. И у ребят много вопросов было, и у нас, которые мы задали международной федерации борьбы. Благо есть правильно принято решение ими. И мы готовы выходить, показывать результаты.