«Всё время были в режиме ожидания». Белорусских борцов допустили к участию в мировых стартах

Пока речь идет о соревновательной практике в нейтральном статусе. Но международная федерация планирует в будущем ходатайствовать перед МОК о смягчении существующих ограничений. Решение о допуске наших атлетов прокомментировал председатель Белорусской федерации борьбы Алим Селимов.

Алим Селимов, председатель Белорусской федерации борьбы:

Мы все время были в режиме ожидания. И у ребят много вопросов было, и у нас, которые мы задали международной федерации борьбы. Благо есть правильно принято решение ими. И мы готовы выходить, показывать результаты.