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«Всё время были в режиме ожидания». Белорусских борцов допустили к участию в мировых стартах

05 апреля 2023 12:53
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Белорусские спортсмены возвращены на мировые ковры. Таково решение исполкома Объединенного мира борьбы. Отныне атлеты смогут выступать на международных стартах, проводимых под эгидой организации, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

«Всё время были в режиме ожидания». Белорусских борцов допустили к участию в мировых стартах-1

Пока речь идет о соревновательной практике в нейтральном статусе. Но международная федерация планирует в будущем ходатайствовать перед МОК о смягчении существующих ограничений. Решение о допуске наших атлетов прокомментировал председатель Белорусской федерации борьбы Алим Селимов.

«Всё время были в режиме ожидания». Белорусских борцов допустили к участию в мировых стартах-4

Алим Селимов, председатель Белорусской федерации борьбы:
Мы все время были в режиме ожидания. И у ребят много вопросов было, и у нас, которые мы задали международной федерации борьбы. Благо есть правильно принято решение ими. И мы готовы выходить, показывать результаты.

# Борьба # Алим Селимов # Фотофакт

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