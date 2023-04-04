Чемпионка игр «Дети Азии»: говорят, в конькобежном спорте сейчас мало хороших результатов, мы докажем, что это не так

Новости Беларуси. В Минске состоялось чествование призеров II зимних Международных игр «Дети Азии», сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Герои прошедшего мультифорума 4 апреля собрались под сводами Зала олимпийской славы. А заслуженные награды они получали из рук президента Национального олимпийского комитета Виктора Лукашенко. Размах серьезный. Однако наши атлеты, а также их тренеры делом доказали, что достойны таких почестей.

Лариса Казакевич, тренер-преподаватель ГЦОР по ледовым видам спорта:

Появилось больше мотивации, потому что это действительно соревнования, которые показали, на каком уровне мы находимся в мире, в стране, с Россией вместе. И ребята даже из моей группы, остальные очень заразились, очень мотивированы.

Руслан Тоболич, старший тренер юниорской команды по конькобежному спорту:

Эмоции были только положительные. Ребята увидели, что такое международные соревнования, церемония открытия, церемония закрытия, сама организация была просто супер. И ребята были только на «вау». Были поставлены задачи завоевать для страны минимум четыре медали. Так как конькобежный спорт завоевал четыре медали, все задачи были выполнены. Этот турнир помог ребятам, добавил еще мотивации в дальнейшем более усердно тренироваться, исправлять свои технические ошибки и достигать наилучших результатов.

Всего в активе нашей сборной 11 наград: одна золотая, пять серебряных и столько же бронзовых. Ярко проявила себя конькобежка и капитан команды Полина Сивец. Она принесла нашей стране единственную золотую медаль, также в ее активе два серебра. Мультипризером стал и Даниил Бычков в шорт-треке, на его счету серебро и две бронзы. Ева Бедрицкая стала вице-чемпионкой в прыжках с трамплина. Юные атлеты уверены, что это не предел. И цели у них весьма амбициозные.

Даниил Бычков, трехкратный призер игр «Дети Азии» (шорт-трек):

Это первые наши такие большие соревнования. Мы знали, что представляем нашу страну и очень старались.

Радомир Минин, бронзовый призер игр «Дети Азии» (конькобежный спорт):

Волнение было, да. Боялся, что что-то не получится. Но и радость тоже была, чувствовалось, что верили в меня родные и близкие.