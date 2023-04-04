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«Неман» обыграл «Юность» в пятом матче полуфинала хоккейного Кубка Президента

04 апреля 2023 20:17
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Новости Беларуси. В Гродно завершился пятый полуфинальный поединок хоккейного Кубка Президента, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

«Неман» обыграл «Юность» в пятом матче полуфинала хоккейного Кубка Президента-1

Команде «Юности» до финала оставался один победный шаг, однако столичная команда не смогла взять верх над «Неманом». Дружина Евгения Летова в родных стенах одержала победу над минчанами – 2:1 – и сократила счет в серии до минимального – 2:3.

# Хоккей Беларуси # Фотофакт

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