«Неман» обыграл «Юность» в пятом матче полуфинала хоккейного Кубка Президента

Новости Беларуси. В Гродно завершился пятый полуфинальный поединок хоккейного Кубка Президента, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Новости Беларуси. В Гродно завершился пятый полуфинальный поединок хоккейного Кубка Президента, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Команде «Юности» до финала оставался один победный шаг, однако столичная команда не смогла взять верх над «Неманом». Дружина Евгения Летова в родных стенах одержала победу над минчанами – 2:1 – и сократила счет в серии до минимального – 2:3.