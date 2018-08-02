Азаренко с лёгкостью вышла в четвертьфинал турнира в Сан-Хосе

Новости Беларуси. 2 августа Виктория Азаренко без проблем прошла в четвертьфинал турнира в Сан-Хосе.
В 1/8 финала противницей белорусской теннисистки (108 WTA) должна была быть Гарбинье Мугуруса (7 WTA), но посеянная под 1 номером испанская спортсменка отказалась от выступления из-за травмы правой руки.
В итоге Виктории противостояла россиянка Анна Блинкова (101 WTA). Возможность сыграть вместо Мугурусы Блинкова получила в качестве «счастливой неудачницы», после поражения американке Аманде Анисимовой (198 WTA).
Фото: instagram.com/vichka35
Встреча получилась короткой. В двух сетах Азаренко одолела Блинкову со счётом 6:1, 6:0. Два часа назад Виктория коротко прокомментировала свою победу в Instagram.
«Contrast», – написала спортсменка.
В четвертьфинале белоруске будет противостоять американка Даниэль Коллинз (№ 42 WTA), которая ранее победила Веру Лапко (№ 69 WTA).
31 июля Виктория Азаренко одержала победу в стартовом матче турнира в Сан-Хосе.
В честь этой победы и её дня рождения мы вспомнили, с чего начинался путь всемирно известной теннисистки (здесь подробнее).