Азаренко с лёгкостью вышла в четвертьфинал турнира в Сан-Хосе

Новости Беларуси. 2 августа Виктория Азаренко без проблем прошла в четвертьфинал турнира в Сан-Хосе.

В 1/8 финала противницей белорусской теннисистки (108 WTA) должна была быть Гарбинье Мугуруса (7 WTA), но посеянная под 1 номером испанская спортсменка отказалась от выступления из-за травмы правой руки.

В итоге Виктории противостояла россиянка Анна Блинкова (101 WTA). Возможность сыграть вместо Мугурусы Блинкова получила в качестве «счастливой неудачницы», после поражения американке Аманде Анисимовой (198 WTA).