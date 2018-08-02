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Представители белорусских и российских компаний по производству цемента провели дружеский футбольный матч

02 августа 2018 06:52
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Новости Беларуси. Необычный способ переговоров выбрали строители Беларуси и России, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Представители белорусских и российских компаний по производству цемента провели дружеский футбольный матч-1

В преддверии своего профессионального праздника на футбольном поле клуба «Минск» встретились представители крупных компаний по производству цемента двух стран. В непринужденной атмосфере обсуждали дальнейшее развитие сотрудничества. Беларусь и Россия тесно взаимодействуют по этому направлению на протяжении четырех лет. За это время товарооборот рынка цемента составил 400 миллионов долларов.

Представители белорусских и российских компаний по производству цемента провели дружеский футбольный матч-4

Александр Сидоров, заместитель министра архитектуры и строительства Беларуси:
Сегодняшний матч должен продемонстрировать слаженность нашего взаимодействия, наших команд. И я надеюсь, что мы эту слаженность сохраним и на будущее. Очень надеемся, что такие встречи продолжатся. Они очень важны. Они помогают сплачивать наши команды, наши коллективы, отрасли. Они создают прекрасное настроение.

Представители белорусских и российских компаний по производству цемента провели дружеский футбольный матч-7

К слову рост экспорта строительных, архитектурных, а также инженерных услуг составил 16 %. Благодаря нашим специалистам к чемпионату мира 2018 в Калуге были построены два тренировочных поля. Все стройматериалы белорусского производства.

# Футбол # Александр Сидоров # Фотофакт

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