Представители белорусских и российских компаний по производству цемента провели дружеский футбольный матч

Новости Беларуси. Необычный способ переговоров выбрали строители Беларуси и России, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В преддверии своего профессионального праздника на футбольном поле клуба «Минск» встретились представители крупных компаний по производству цемента двух стран. В непринужденной атмосфере обсуждали дальнейшее развитие сотрудничества. Беларусь и Россия тесно взаимодействуют по этому направлению на протяжении четырех лет. За это время товарооборот рынка цемента составил 400 миллионов долларов.

Александр Сидоров, заместитель министра архитектуры и строительства Беларуси:

Сегодняшний матч должен продемонстрировать слаженность нашего взаимодействия, наших команд. И я надеюсь, что мы эту слаженность сохраним и на будущее. Очень надеемся, что такие встречи продолжатся. Они очень важны. Они помогают сплачивать наши команды, наши коллективы, отрасли. Они создают прекрасное настроение.