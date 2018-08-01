4 день соревнований на Армейских международных играх: белорусы вновь первые в танковом биатлоне

Новости Беларуси. И снова первые. Белорусы вновь отличились в танковом биатлоне на Армейских международных играх, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В четвертый соревновательный день на трассу подмосковного Алабино вышел наш второй экипаж в составе командира танка Павла Марковца, наводчика-оператора Павла Козячего и механика-водителя Сергея Коновалого. Белорусские военные смогли первыми пересечь финишную черту с результатом 22 минуты 15 секунд. Позади остались соперники из Сирии и Таджикистана.