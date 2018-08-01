Прямой эфир

4 день соревнований на Армейских международных играх: белорусы вновь первые в танковом биатлоне

01 августа 2018 06:56
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. И снова первые. Белорусы вновь отличились в танковом биатлоне на Армейских международных играх, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

4 день соревнований на Армейских международных играх: белорусы вновь первые в танковом биатлоне -1

В четвертый соревновательный день на трассу подмосковного Алабино вышел наш второй экипаж в составе командира танка Павла Марковца, наводчика-оператора Павла Козячего и механика-водителя Сергея Коновалого. Белорусские военные смогли первыми пересечь финишную черту с результатом 22 минуты 15 секунд. Позади остались соперники из Сирии и Таджикистана.

4 день соревнований на Армейских международных играх: белорусы вновь первые в танковом биатлоне -4

4 день соревнований на Армейских международных играх: белорусы вновь первые в танковом биатлоне -6

# Армия Беларуси # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
БАТЭ готовятся к игре с футболистами ХИКа, которая состоится 1 августа в Хельсинки
31 июля 2018 19:36

БАТЭ готовятся к игре с футболистами ХИКа, которая состоится 1 августа в Хельсинки

Виктория Азаренко пробилась во второй круг теннисного турнира в Сан-Хосе
31 июля 2018 19:29

Виктория Азаренко пробилась во второй круг теннисного турнира в Сан-Хосе

Андрей Сидоренко: Теперь акцент будет на жесткую дисциплину и агрессивный хоккей
31 июля 2018 13:17

Андрей Сидоренко: Теперь акцент будет на жесткую дисциплину и агрессивный хоккей