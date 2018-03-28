Азаренко одолела Плишкову и прошла в полуфинал Miami Open

Новости Беларуси. Виктория Азаренко победила в четвертьфинале Каролину Плишкову и прошла в полуфинал Miami Open.

В двухсетовом матче пятого круга белоруска (186 WTA) одолела чешку (6 WTA) со счётом 7:5, 6:3. Игра продолжалась 1 час 35 минут.

«Это здорово. Ещё перед матчем я сказала, что это будет отличным шансом оценить мой уровень игры. Думаю, результат меня порадовал и вдохновил работать дальше», – передаёт слова Азаренко сайт WTA. – «Я всегда рассчитываю на победу. Поэтому я играю. Я не участвую в турнире, чтобы просто сыграть. Но я всегда сосредотачиваюсь на каждом конкретном матче».

Чтобы пробиться в полуфинал, Виктории потребовалось победить в пяти матчах. В первом круге Азаренко обошла теннисистку из США Кэтрин Беллис (44 WTA). Во втором раунде после травмы ноги из игры вышла американка Мэдисон Киз (15 WTA). В третьем круге не сумела сдержать натиск белоруски латвийка Анастасия Севастова (17 WTA). В четвёртом раунде потерпела поражение полька Агнешка Радваньска.

В полуфинале Виктории Азаренко предстоит встретиться с американкой Слоан Стивенс (12 WTA), которой белорусская спортсменка проиграла 12 марта на турнире в Индиан-Уэллсе.