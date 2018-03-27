БГК им. Мешкова подписал контракт с Александром Бочко

Новости Беларуси. Брестский гандбольный клуб имени Мешкова подписал контракт с 28-летним разыгрывающим Александром Бочко.

Как сообщается на сайте клуба, трудовое соглашение начнёт действовать с июля 2018 года. Контракт рассчитан на два сезона.

Александр Бочко, гандболист:

У нас была взаимная заинтересованность, поэтому я быстро подписал контракт. Мне кажется, переходя в Брест, я делаю большущий шаг в карьере. Мне приятно стать частью такого сильного бренда и команды.

Бочко является обладателем Кубка Финляндии и чемпионом этой страны. Также он трёхкратный победитель Балтийской лиги, а в Кубке ЕГФ нынешнего розыгрыша забросил 25 мячей.