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БГК им. Мешкова подписал контракт с Александром Бочко

27 марта 2018 14:42
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Новости Беларуси. Брестский гандбольный клуб имени Мешкова подписал контракт с 28-летним разыгрывающим Александром Бочко.  

Как сообщается на сайте клуба, трудовое соглашение начнёт действовать с июля 2018 года. Контракт рассчитан на два сезона.  

Александр Бочко, гандболист:  
У нас была взаимная заинтересованность, поэтому я быстро подписал контракт. Мне кажется, переходя в Брест, я делаю большущий шаг в карьере. Мне приятно стать частью такого сильного бренда и команды.  

Бочко является обладателем Кубка Финляндии и чемпионом этой страны. Также он трёхкратный победитель Балтийской лиги, а в Кубке ЕГФ нынешнего розыгрыша забросил 25 мячей.  

# Гандбол

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