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Игорь Шуневич предложил сохранить тренерский состав ХК «Динамо»

27 марта 2018 18:31
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Новости Беларуси. 27 марта состоялась встреча Президента с министром внутренних дел Игорем Шуневичем,сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Игорь Шуневич предложил сохранить тренерский состав ХК «Динамо»-1

На этой же встрече, министр внутренних дел, как глава  наблюдательного совета хоккейного клуба  «Динамо»  проинформировал Президента о тактике работы на следующий сезон. Речь шла о формировании тренерского штаба, легионерского пула и команды в целом. Игорь Шуневич предложил сохранить действующий тренерский состав клуба. Также известно, что количество легионеров в «Динамо» будет сокращаться.

# Футбол Беларуси # Фотофакт

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