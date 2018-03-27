Игорь Шуневич предложил сохранить тренерский состав ХК «Динамо»

На этой же встрече, министр внутренних дел, как глава наблюдательного совета хоккейного клуба «Динамо» проинформировал Президента о тактике работы на следующий сезон. Речь шла о формировании тренерского штаба, легионерского пула и команды в целом. Игорь Шуневич предложил сохранить действующий тренерский состав клуба. Также известно, что количество легионеров в «Динамо» будет сокращаться.