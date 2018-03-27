«Мой план на игру сработал»: Виктория Азаренко прошла в четвертьфинал Miami Open

Новости Беларуси. В четвёртом круге Виктория Азаренко одолела Агнешку Радваньску и вышла в четвертьфинал турнира Miami Open.

В четвёртом раунде белоруска (186 WTA) победила польку (32 WTA) с результатом 6:2, 6:2. Матч продолжался 1 час 22 минуты.

«Думаю, сегодня я играла в теннис высокого уровня, постепенно убирала ошибки и была на мяче, очень хорошо выстраивала розыгрыши, была агрессивной, и мой план на игру сработал», – рассказала Виктория после матча. – «Самая приятная часть возвращения – это играть перед замечательной публикой и чувствовать, что за тебя болеют. Спасибо».