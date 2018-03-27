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«Мой план на игру сработал»: Виктория Азаренко прошла в четвертьфинал Miami Open

27 марта 2018 07:36
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Новости Беларуси. В четвёртом круге Виктория Азаренко одолела Агнешку Радваньску и вышла в четвертьфинал турнира Miami Open.  

В четвёртом раунде белоруска (186 WTA) победила польку (32 WTA) с результатом 6:2, 6:2. Матч продолжался 1 час 22 минуты.  

«Думаю, сегодня я играла в теннис высокого уровня, постепенно убирала ошибки и была на мяче, очень хорошо выстраивала розыгрыши, была агрессивной, и мой план на игру сработал», – рассказала Виктория после матча. – «Самая приятная часть возвращения – это играть перед замечательной публикой и чувствовать, что за тебя болеют. Спасибо».  

«Мой план на игру сработал»: Виктория Азаренко прошла в четвертьфинал Miami Open-1

Фото: Белорусская теннисная федерация  

На пути к четвёртому кругу Азаренко уже обошла американку Кэтрин Беллис (44 WTA) в первом раунде, во втором круге от борьбы после травмы ноги отказалась теннисистка из США Мэдисон Киз (15 WTA). В третьем раунде со счетом 3:6, 6:4, 6:1 белоруска обыграла латвийку Анастасию Севастову (17 WTA).  

В четвертьфинале Виктории предстоит сразиться с чешкой Каролиной Плишковой (6 WTA).  

# Теннис # Виктория Азаренко # Агнешка Радваньска # Кэтрин Беллис # Мэдисон Киз # Анастасия Севастова

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