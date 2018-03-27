«Сейчас настраиваемся на сезон». ФК «Динамо-Минск» презентовал обновленный состав команды накануне сезона-2018

Новости Беларуси. Последние приготовления к старту сезона: футбольный клуб «Динамо-Минск» презентовал обновленный состав команды, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Новости Беларуси. Последние приготовления к старту сезона: футбольный клуб «Динамо-Минск» презентовал обновленный состав команды, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
За несколько дней до первого матча Чемпионата Беларуси динамовцы собрали тренерский штаб и верных болельщиков, чтобы представить новых игроков команды, а также продемонстрировать изменившийся дизайн формы. Несмотря на то, что официальные итоги сезона-2017 были подведены раньше, сегодня команда не удержалась и «посмаковала» его самые яркие моменты. Лучшим игроком прошлого сезона назван Александр Нойок, автор самого красивого гола – Роман Бегунов. В новый сезон команда выходит с боевым настроем.
Сергей Гуренко, главный тренер ФК «Динамо-Минск»:
Покажут всё игры. Конечно же, ребята заждались официальных матчей. Всегда тренироваться сложнее, чем играть. Поэтому, я думаю, что от игре к игре мы должны прибавлять. Наша задача – забыть прошедший сезон, вычеркнуть его полностью. Это уже история. И начать писать новую.
В перерыве между турнирами команда Гуренко провела работу над ошибками и теперь полностью сконцентрирована на грядущем старте. Межсезонье подходит к концу, и футболисты уже готовы подвести его итоги.
Александр Нойок, капитан ФК «Динамо-Минск»:
Естественно, в преддверии чемпионата они положительные. Поэтому мы сейчас настраиваемся на сезон. Все мысли только о сезоне. Главное, чтобы прошли без травм.
Назвать данное мероприятие пресс-конференцией трудно. Скорее, это была дружеская встреча. Поддержать футболистов пришли как взрослые, так и маленькие болельщики.
28-й чемпионат Беларуси стартует уже на этой неделе. Первый матч «Динамо-Минск» проведет 31 марта. На стадионе ФК «Минск» команда Гуренко встретится с «Торпедо-БелАЗ». И если команде перед игрой еще нужны тренировки, то их болельщики поддержать ребят готовы всегда.