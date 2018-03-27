«Сейчас настраиваемся на сезон». ФК «Динамо-Минск» презентовал обновленный состав команды накануне сезона-2018

За несколько дней до первого матча Чемпионата Беларуси динамовцы собрали тренерский штаб и верных болельщиков, чтобы представить новых игроков команды, а также продемонстрировать изменившийся дизайн формы. Несмотря на то, что официальные итоги сезона-2017 были подведены раньше, сегодня команда не удержалась и «посмаковала» его самые яркие моменты. Лучшим игроком прошлого сезона назван Александр Нойок, автор самого красивого гола – Роман Бегунов. В новый сезон команда выходит с боевым настроем.

Сергей Гуренко, главный тренер ФК «Динамо-Минск»:

Покажут всё игры. Конечно же, ребята заждались официальных матчей. Всегда тренироваться сложнее, чем играть. Поэтому, я думаю, что от игре к игре мы должны прибавлять. Наша задача – забыть прошедший сезон, вычеркнуть его полностью. Это уже история. И начать писать новую.

В перерыве между турнирами команда Гуренко провела работу над ошибками и теперь полностью сконцентрирована на грядущем старте. Межсезонье подходит к концу, и футболисты уже готовы подвести его итоги.