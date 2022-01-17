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Азаренко обыграла Удварди на Australian Open. Какие результаты у других теннисисток?

17 января 2022 08:22
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А теперь спортивные новости с другого континента. Белорусские теннисисты начали свое выступление на открытом чемпионате Австралии, первом турнире серии Большого шлема. Об этом сообщили в программе «Новости 24 часа» на СТВ.  

Азаренко обыграла Удварди на Australian Open. Какие результаты у других теннисисток?-1

В первом круге соревнования 25-я в мировом рейтинге Виктория Азаренко не оставила шансов сопернице из Венгрии Панне Удварди, 95-й в таблице лидеров, обыграв ее со счетом 6:3, 6:1. Далее оппоненткой экс-первой ракетки планеты станет победительница противостояния Петры Мартич и Жиль Тайкманн. Ранее свое выступление на турнире уже завершила Александра Саснович, которая не смогла справиться с теннисисткой из Китая. А Илья Ивашко снялся с чемпионата из-за травмы ноги.  

# Теннис # Виктория Азаренко # Илья Ивашко # Панна Удварди # Петра Мартич # Жиль Тайкманн # Александра Саснович # Циньвэнь Чжэн # Фотофакт

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