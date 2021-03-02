Азаренко обыграла Кузнецову на теннисном турнире в Дохе

Белоруска Виктория Азаренко с победы стартовала на престижном теннисном турнире в Дохе, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Наша спортсменка обыграла россиянку Светлану Кузнецову – 6:2, 6:3.
Белоруска Виктория Азаренко с победы стартовала на престижном теннисном турнире в Дохе, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Наша спортсменка обыграла россиянку Светлану Кузнецову – 6:2, 6:3.
Несмотря на легкий счет матча, встреча вышла достаточно тяжелой и упорной и продолжалась 1 час 50 минут. В следующем раунде Азаренко сыграет с победительницей противостояния между Еленой Рыбакиной из Казахстана и немкой Лаурой Зигемунд.
На этом турнире выступает еще одна белоруска – Арина Соболенко. Правда, она начнет свой путь сразу со второго круга. 3 марта Арина сыграет с испанкой Гарбинье Мугуруса.