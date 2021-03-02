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Азаренко обыграла Кузнецову на теннисном турнире в Дохе

02 марта 2021 11:53
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Белоруска Виктория Азаренко с победы стартовала на престижном теннисном турнире в Дохе, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Наша спортсменка обыграла россиянку Светлану Кузнецову – 6:2, 6:3.

Азаренко обыграла Кузнецову на теннисном турнире в Дохе-1

Несмотря на легкий счет матча, встреча вышла достаточно тяжелой и упорной и продолжалась 1 час 50 минут. В следующем раунде Азаренко сыграет с победительницей противостояния между Еленой Рыбакиной из Казахстана и немкой Лаурой Зигемунд.

Азаренко обыграла Кузнецову на теннисном турнире в Дохе-4

На этом турнире выступает еще одна белоруска – Арина Соболенко. Правда, она начнет свой путь сразу со второго круга. 3 марта Арина сыграет с испанкой Гарбинье Мугуруса.

# Теннис # Виктория Азаренко # Светлана Кузнецова # Елена Рыбакина # Лаура Зигемунд # Арина Соболенко # Гарбинье Мугуруса # Фотофакт

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