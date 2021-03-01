Тренер белорусских фигуристов: будет хорошо, если мы завоюем в четырёх олимпийских видах три лицензии

Новости Беларуси. Белорусские фигуристы продолжают готовиться к чемпионату мира. Один из этапов – участие в Кубке республики и союза конькобежцев, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Интриги в соревнованиях практически не было, сильнейшие подтвердили статус. Более того, как отмечают тренеры, сейчас спортсмены находятся в оптимальных кондициях. Так, в женской одиночке победу одержала натурализованная белоруска Виктория Сафонова. Хороший уровень показала спортивная пара Лукашевич/Степанов, которые также приехали к нам из России. В мужской одиночке проявил себя Константин Милюков. А вот лидеры в танцах на соревнованиях отсутствовали из-за болезни.

Александр Морозов, тренер Республиканского центра олимпийской подготовки:

Мы впервые собираем такую серьезную делегацию на чемпионат мира. Конечно, многие скажут: «Дорогие друзья, вы привлекли легионеров, они и катаются». Нет, я с такой точкой зрения не согласен, потому что можно привлечь разных легионеров – раз, это не панацея от того, что они просто перестанут тренироваться и будут почивать на лаврах – два, третье – нужна мотивация постоянная. Это непросто, переехать в чужой город, это смена образа жизни и тренеров. У них были свои сложности. Вот эти ребята, которых я назвал, они большие молодцы, каждый из них поставил собственную цель.

На чемпионате мира – это будет тяжелейший турнир, где завоевываются олимпийские лицензии. Как поставил план наш тренерский штаб, Олег Васильев, главный тренер страны, и все мы – будет хорошо, если мы завоюем в четырех видах три лицензии.