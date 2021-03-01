Уже провели два матча. Мужская сборная Беларуси по гандболу готовится к отбору на Евро-2022

Тренировки проходят в столичном Доме гандбола. Под руководством главного тренера белорусской команды Юрия Шевцова в учебно-тренировочном сборе с 1 по 7 марта будут участвовать 20 спортсменов. А с начала следующей недели к составу присоединятся игроки гандбольного клуба «Мешков-Брест». В рамках отборочного турнира на Евро наши парни 10 марта на домашней площадке сыграют против сборной Италии, а 13-го числа – на выезде с командой Латвии.