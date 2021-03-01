Виталий Жуковский о матче за Суперкубок: «Очень хочется увидеть болельщиков на трибунах»

Новости Беларуси. Будет пекло. Меньше суток остается до открытия нового футбольного сезона в Беларуси, который традиционно стартует матчем за Суперкубок, сообщили в программе «СТВ-Спорт». На этот раз за трофей поборются «Шахтер» и БАТЭ.

Игра, как и в предыдущие годы, состоится на стадионе футбольного клуба «Минск» на улице Маяковского. 1 марта обе команды-участницы Суперкубка провели там контрольные тренировки, после чего состоялась пресс-конференция с участием главных тренеров и игроков. Оба главкома отметили, что ожидают качественный футбол и надеются на импульс для последующих матчей кубка и чемпионата.

Роман Григорчук, главный тренер футбольного клуба «Шахтер»:

Суперкубок – это титул. Завоевать его всегда почетно. Я думаю, что мы бы очень хотели, чтобы мы завоевали эту победу.

Виталий Жуковский, главный тренер футбольного клуба БАТЭ:

Очень хочется увидеть болельщиков на трибунах, потому что соскучились все по футболу. И хочется такую испытать... Как говорится, контрольный матч – это одно, а здесь интересный соперник, кубок, сразу, как говорится, в пекло. Мне очень интересно и первый раз побороться за этот трофей. Так что будет очень интересная игра, я надеюсь.