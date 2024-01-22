Азаренко о завершении борьбы на чемпионате Австралии: было больше мимо, чем в корт, нужно прибавлять

Виктория Азаренко покидает Открытый чемпионат Австралии по теннису. Белоруска в упорном поединке отдала путевку в четвертьфинал украинке Даяне Ястремской, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Итоговые цифры – 6:7, 4:6.
Виктория Азаренко покидает Открытый чемпионат Австралии по теннису. Белоруска в упорном поединке отдала путевку в четвертьфинал украинке Даяне Ястремской, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Итоговые цифры – 6:7, 4:6.
В обоих партиях наша спортсменка лидировала. В первом отрезке у нее даже было два сет-бола. А во втором она вела со счетом 3:0 по геймам. Но, к сожалению, удержать преимущество у прошлогодней полуфиналистки турнира не получилось. Однако Виктория уже отметилась ярким достижением. Она стала второй теннисисткой в истории, которая смогла пробиться в четвертый круг австралийского Мэйджора, будучи старше 33 лет. Первой была Серена Уильямс.
Виктория Азаренко, двукратная победительница Открытого чемпионата Австралии:
Было очень много необъяснимых взлетов и падений, очень много шансов перевернуть игру, выиграть первый сет. Я расстроилась, что не смогла использовать эти возможности. Но, наверное, у каждого бывают такие дни, когда пытаешься что-то сделать, но все мимо и мимо. Сегодня было больше мимо, чем в корт. Обязательно будет анализ, но не сейчас – через день-два. Все-таки старт сезона у меня неплохой, были хорошие, сложные матчи, хорошие победы. Нужно прибавлять, сезон долгий. Посмотрим, что будет.
Таким образом, на Открытом чемпионате Австралии борьбу продолжает всего одна представительница нашей страны. Это Арина Соболенко. Накануне она без проблем вышла в ¼ финала, в двух партиях обыграв американку Аманду Анисимову. Отметим, белоруска на этом турнире до сих пор не отдала соперницам ни одного сета.
Завтра, 23 января, Арина сыграет против Барборы Крейчиковой из Чехии. Счет личных встреч – 5:1 в пользу Соболенко.