Азаренко о завершении борьбы на чемпионате Австралии: было больше мимо, чем в корт, нужно прибавлять

Виктория Азаренко покидает Открытый чемпионат Австралии по теннису. Белоруска в упорном поединке отдала путевку в четвертьфинал украинке Даяне Ястремской, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Итоговые цифры – 6:7, 4:6.

В обоих партиях наша спортсменка лидировала. В первом отрезке у нее даже было два сет-бола. А во втором она вела со счетом 3:0 по геймам. Но, к сожалению, удержать преимущество у прошлогодней полуфиналистки турнира не получилось. Однако Виктория уже отметилась ярким достижением. Она стала второй теннисисткой в истории, которая смогла пробиться в четвертый круг австралийского Мэйджора, будучи старше 33 лет. Первой была Серена Уильямс.

Виктория Азаренко, двукратная победительница Открытого чемпионата Австралии:

Было очень много необъяснимых взлетов и падений, очень много шансов перевернуть игру, выиграть первый сет. Я расстроилась, что не смогла использовать эти возможности. Но, наверное, у каждого бывают такие дни, когда пытаешься что-то сделать, но все мимо и мимо. Сегодня было больше мимо, чем в корт. Обязательно будет анализ, но не сейчас – через день-два. Все-таки старт сезона у меня неплохой, были хорошие, сложные матчи, хорошие победы. Нужно прибавлять, сезон долгий. Посмотрим, что будет.