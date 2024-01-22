Баскетбольный клуб «Минск» уступил во всех поединках сезона Единой лиги ВТБ

Баскетбольный клуб «Минск» провел очередной поединок Единой лиги ВТБ. Он состоялся на «Минск-Арене». Белорусская команда, к сожалению, вновь потерпела поражение от московской дружины «Руна», сообщили в программе «СТВ-Спорт».

«Минск» вел по ходу первой четверти, но второй отрезок игры оказался крайне неудачным для хозяев площадки. Это в значительной степени и определило дальнейший ход игры. «Минск» догонял, но настичь «Руну» все-таки не смог. Итоговое поражение со счетом 62:76. Таким образом, наша команда уступила во всех 23 поединках сезона.