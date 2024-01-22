Волейбол. Солигорский «Шахтёр» уступил московскому «Динамо»

Команда Виктора Бекши оказала серьезное сопротивление гостям столицы, но не смогла взять ни одного сета. В первой партии «горняки» уступили –24:26, во второй проиграли – 22:25, в третьем сете также перевес был на стороне москвичей – 25:19. Самым результативным игроком матча в составе «горняков» стал Андрей Марченко – на его счету 13 очков. «Шахтер» потерпел поражение (0:3) и с 26 баллами в активе располагается на 9-й позиции в турнирной таблице.

Следующим соперником солигорчан станет «Урал». Матч пройдет на выезде 27 января.