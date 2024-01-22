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Азаренко не смогла пробиться в четвертьфинал Australian Open

22 января 2024 10:32
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Белоруска Виктория Азаренко попрощалась с Открытым чемпионатом Австралии по теннису, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Азаренко не смогла пробиться в четвертьфинал Australian Open-1

Соперницей за выход в четвертьфинал была украинка Дарья Ястремская. Особенно боевым получился первый сет. Девушки несколько раз делали брейки. Более того, Азаренко подавала на партию. Но не смогла воспользоваться преимуществом. На тай-брейке сильнее действовала оппонентка – 8:6. На старте второго отрезка белоруска опять была впереди – 3:0. Однако нужный отрыв сохранить не получилось. Ястремская сильнее – 6:4. В четвертьфинале остается болеть за Арину Соболенко.

# Теннис # Виктория Азаренко # Арина Соболенко

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