Азаренко не смогла пробиться в четвертьфинал Australian Open

Соперницей за выход в четвертьфинал была украинка Дарья Ястремская. Особенно боевым получился первый сет. Девушки несколько раз делали брейки. Более того, Азаренко подавала на партию. Но не смогла воспользоваться преимуществом. На тай-брейке сильнее действовала оппонентка – 8:6. На старте второго отрезка белоруска опять была впереди – 3:0. Однако нужный отрыв сохранить не получилось. Ястремская сильнее – 6:4. В четвертьфинале остается болеть за Арину Соболенко.