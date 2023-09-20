Азаренко о выходе в 1/8 турнира в Гвадалахаре: «Я нашла способ победить, и это самое главное»

Виктория Азаренко вышла в 1/8 финала теннисного турнира категории 1000 в Гвадалахаре, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Во втором круге одиночки она прошла представительницу Украины Даяну Ястремскую.

Белоруска была фавориткой по котировкам и этот статус оправдала. Хотя дуэль со спортсменкой из второй сотни легкой никак не назовешь. Уже в дебютном сете стало ясно, что легкой прогулки у экс-первой ракетки мира не будет и в помине. Тем не менее Азаренко забрала отрезок – 6:4. А во второй партии оппонентки и вовсе доигрались до тай-брейка. Ценой больших физических и моральных затрат отечественная теннисистка сумела победить – 7:5. Данная виктория стала для нее 190-й на турнирах категории 1000. По этому показателю Азаренко является рекордсменкой тура.

Виктория Азаренко, участница 1/8 финала:

Думаю, я отыграла первый сет довольно хорошо, а второй – нет. Определенно хотелось бы улучшить свою игру. Однако в конце концов я нашла способ победить, и это самое главное. Иногда победы, когда ты действуешь не лучшим образом, важнее, чем когда все идет хорошо и ты чувствуешь себя прекрасно. Всем спасибо за поддержку. Для меня это важно.