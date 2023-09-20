Белорусские футболисты-пляжники выиграли второй раз подряд в суперфинале Лиги Европы

В итальянском Альгеро продолжается групповой этап суперфинала Лиги Европы по пляжному футболу. Сегодня, 20 сентября, сборная Беларуси во втором матче встречалась с командой Греции и победила со счетом 7:2, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

В активе команды Николаса Альварадо две виктории в двух поединках. 21 сентября в заключительной игре группового раунда белорусы сыграют с хозяевами турнира – итальянцами. Напомним, борьбу за награды продолжат по две лучшие дружины из каждой группы.