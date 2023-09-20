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Белорусские футболисты-пляжники выиграли второй раз подряд в суперфинале Лиги Европы

20 сентября 2023 14:35
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В итальянском Альгеро продолжается групповой этап суперфинала Лиги Европы по пляжному футболу. Сегодня, 20 сентября, сборная Беларуси во втором матче встречалась с командой Греции и победила со счетом 7:2, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Белорусские футболисты-пляжники выиграли второй раз подряд в суперфинале Лиги Европы-1

В активе команды Николаса Альварадо две виктории в двух поединках. 21 сентября в заключительной игре группового раунда белорусы сыграют с хозяевами турнира – итальянцами. Напомним, борьбу за награды продолжат по две лучшие дружины из каждой группы.

# Футбол # Николас Альварадо # Фотофакт

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