15 тысяч фирменных маек от «Динамо» бесплатно раздадут болельщикам на «Минск-Арене»

Сегодня, 20 сентября, хоккейное «Динамо» проведет первый поединок на домашней «Минск-Арене» в новом сезоне КХЛ. «Зубры» сыграют против ярославского «Локомотива», сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Болельщики белорусской команды находятся в предвкушении яркого зрелища и содержательной игры. Болельщиков ждет яркая предматчевая программа. Каждую игру минского «Динамо» будет предварять впечатляющая программа со спецэффектами. Сегодня на первом поединке против «Локомотива» болельщиков ожидают 15 тысяч фирменных маек от «Динамо». Это подарок для каждого обладателя билета.

А еще шоу с браслетами – звездное небо на «Минск-Арене» станет еще ярче. Плюс на каждом из восьми матчей домашней серии будет объемная проекция на лед. Такие шоу можно встретить в НХЛ и на чемпионатах мира. Организаторы постарались на славу. Все болельщики в этот день на арене будут ожидать от «зубров» только победы. Начало матча в 19:00.