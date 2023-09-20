Прямой эфир

15 тысяч фирменных маек от «Динамо» бесплатно раздадут болельщикам на «Минск-Арене»

20 сентября 2023 14:32
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Сегодня, 20 сентября, хоккейное «Динамо» проведет первый поединок на домашней «Минск-Арене» в новом сезоне КХЛ. «Зубры» сыграют против ярославского «Локомотива», сообщили в программе «СТВ-Спорт».

15 тысяч фирменных маек от «Динамо» бесплатно раздадут болельщикам на «Минск-Арене»-1

Болельщики белорусской команды находятся в предвкушении яркого зрелища и содержательной игры. Болельщиков ждет яркая предматчевая программа. Каждую игру минского «Динамо» будет предварять впечатляющая программа со спецэффектами. Сегодня на первом поединке против «Локомотива» болельщиков ожидают 15 тысяч фирменных маек от «Динамо». Это подарок для каждого обладателя билета.

А еще шоу с браслетами – звездное небо на «Минск-Арене» станет еще ярче. Плюс на каждом из восьми матчей домашней серии будет объемная проекция на лед. Такие шоу можно встретить в НХЛ и на чемпионатах мира. Организаторы постарались на славу. Все болельщики в этот день на арене будут ожидать от «зубров» только победы. Начало матча в 19:00.

# Хоккей # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Директор РНПЦ спорта Беларуси: стоматолог может помочь улучшить дыхание, силу и выносливость спортсмена
20 сентября 2023 11:23

Директор РНПЦ спорта Беларуси: стоматолог может помочь улучшить дыхание, силу и выносливость спортсмена

Виктория Азаренко обыграла украинскую теннисистку вышла в 1/8 турнира в Мексике
20 сентября 2023 11:19

Виктория Азаренко обыграла украинскую теннисистку вышла в 1/8 турнира в Мексике

Белоруска Татьяна Павлова поборется за бронзу на чемпионате мира по борьбе
19 сентября 2023 19:02

Белоруска Татьяна Павлова поборется за бронзу на чемпионате мира по борьбе