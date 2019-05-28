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Азаренко и Соболенко вышли во второй раунд одиночного разряда «Ролан Гаррос»

28 мая 2019 19:22
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Новости Беларуси. Виктория Азаренко во втором круге одиночного разряда «Ролан Гаррос», сообщили в программе «СТВ-Спорт». В первом раунде белоруска встречалась с победительницей этого турнира 2017 года – Аленой Остапенко из Латвии.

Азаренко и Соболенко вышли во второй раунд одиночного разряда «Ролан Гаррос»-1

Азаренко и Соболенко вышли во второй раунд одиночного разряда «Ролан Гаррос»-3

В первом сете никто из теннисисток долгое время не мог взять свою подачу. На двоих спортсменки оформили восемь брейков подряд. Но стартовая партия все же осталась за Азаренко – 6:4. Настоящая борьба была и во второй части поединка. Теннисистки доигрались до тай-брейка, где удачливее была белоруска – 7:6.

Отметим, что за весь матч Алена Остапенко совершила 17 двойных ошибок.

Идет дальше и Арина Соболенко. Она в двух партиях переиграла представительницу Словакии – Доминику Цыбулкову – 7:5, 6:1.

Азаренко и Соболенко вышли во второй раунд одиночного разряда «Ролан Гаррос»-6

# Теннис # Виктория Азаренко # Арина Соболенко # Фотофакт

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