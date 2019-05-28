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Команда группы «А» КГБ Беларуси выиграла снайперский Кубок мира

28 мая 2019 14:52
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Новости Беларуси. Состязание – 11-е по счету – прошло в Чехии. Участие в турнире приняли 38 стран. Среди них – США, Россия, Германия, Франция, Израиль, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Команда группы «А» КГБ Беларуси выиграла снайперский Кубок мира-1

Снайперская пара из Беларуси продемонстрировала хорошую результативность на всех этапах соревнований, которые длились три дня. Жюри оценивало точность стрелков, действия в военных условиях и использование тактической экипировки.

Команда группы «А» КГБ Беларуси выиграла снайперский Кубок мира-4

Руководитель снайперской команды группы «А» КГБ Беларуси:
Наша команда наиболее эффективно выполнила все задачи, которые организаторы ставили на соревнованиях перед участниками. Для белорусских команд призовые места на снайперских соревнованиях – не такая уж и редкость. Каждый год, когда команды из Беларуси выезжают на международные соревнования, призовые места однозначно в копилке наших команд присутствуют.

Команда группы «А» КГБ Беларуси выиграла снайперский Кубок мира-7

Второе место на Кубке мира заняла команда России. Третьими стали снайперы из Словакии.

Команда группы «А» КГБ Беларуси выиграла снайперский Кубок мира-10

Команда группы «А» КГБ Беларуси выиграла снайперский Кубок мира-12

Команда группы «А» КГБ Беларуси выиграла снайперский Кубок мира-14

# Вооруженные силы Республики Беларусь # Фотофакт

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