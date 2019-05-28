Команда группы «А» КГБ Беларуси выиграла снайперский Кубок мира

Новости Беларуси. Состязание – 11-е по счету – прошло в Чехии. Участие в турнире приняли 38 стран. Среди них – США, Россия, Германия, Франция, Израиль, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Снайперская пара из Беларуси продемонстрировала хорошую результативность на всех этапах соревнований, которые длились три дня. Жюри оценивало точность стрелков, действия в военных условиях и использование тактической экипировки.

Руководитель снайперской команды группы «А» КГБ Беларуси:

Наша команда наиболее эффективно выполнила все задачи, которые организаторы ставили на соревнованиях перед участниками. Для белорусских команд призовые места на снайперских соревнованиях – не такая уж и редкость. Каждый год, когда команды из Беларуси выезжают на международные соревнования, призовые места однозначно в копилке наших команд присутствуют.