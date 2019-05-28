Прямой эфир

«Пламя мира» побывало в Березинском заповеднике

28 мая 2019 14:41
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. «Пламя мира» продолжает свое путешествие по северу Беларуси. 28 мая эстафету огня вторых Европейских игр принимал Березинский заповедник, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Культурная программа II Европейских игр. Куда сходить и что посмотреть?

85 тысяч гектаров земли, семь озер и более 100 километров реки Березина – это место считается эталоном нетронутой природы. Встречал гостей-факелоносцев необычный персонаж.

«Пламя мира» побывало в Березинском заповеднике-1

Виктор Ровда, экскурсовод:
Я столетиями сидел в болоте. В болоте, конечно, хорошо. Болото – звучит гордо! Но там грустновато. А здесь, впервые в моей жизни, в таком уникальном месте – Березинский биосферный заповедник – эталон нетронутой природы европейского масштаба. Вы не знаете, не предполагаете, какой для меня праздник!

«Пламя мира» побывало в Березинском заповеднике-4

Из Березинского заповедника «Пламя мира» отправится в Оршу. После этого эстафета огня отправится в Могилевскую область.

«Это в мире ещё никто не использовал». Показываем медали II Европейских игр-2019

«Пламя мира» побывало в Березинском заповеднике-7

«Пламя мира» побывало в Березинском заповеднике-9

«Пламя мира» побывало в Березинском заповеднике-11

«Пламя мира» побывало в Березинском заповеднике-13

# Европейские игры # Виктор Ровда # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
В Минске проходит чемпионат Беларуси по шашкам
28 мая 2019 13:06

В Минске проходит чемпионат Беларуси по шашкам

«Разбирали команду, защиту»: Крестина Попкова о подготовке к финалу чемпионата Беларуси по индорхоккею
28 мая 2019 10:03

«Разбирали команду, защиту»: Крестина Попкова о подготовке к финалу чемпионата Беларуси по индорхоккею

Боец ММА Вадим Куцый о «Пламени мира»: «Я в предвкушении». Всё об эстафете – в одном материале
28 мая 2019 08:41

Боец ММА Вадим Куцый о «Пламени мира»: «Я в предвкушении». Всё об эстафете – в одном материале