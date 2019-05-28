«Пламя мира» побывало в Березинском заповеднике

Виктор Ровда, экскурсовод:

Я столетиями сидел в болоте. В болоте, конечно, хорошо. Болото – звучит гордо! Но там грустновато. А здесь, впервые в моей жизни, в таком уникальном месте – Березинский биосферный заповедник – эталон нетронутой природы европейского масштаба. Вы не знаете, не предполагаете, какой для меня праздник!