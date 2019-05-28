«Пламя мира» побывало в Березинском заповеднике

Новости Беларуси. «Пламя мира» продолжает свое путешествие по северу Беларуси. 28 мая эстафету огня вторых Европейских игр принимал Березинский заповедник, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Культурная программа II Европейских игр. Куда сходить и что посмотреть?
85 тысяч гектаров земли, семь озер и более 100 километров реки Березина – это место считается эталоном нетронутой природы. Встречал гостей-факелоносцев необычный персонаж.
Виктор Ровда, экскурсовод:
Я столетиями сидел в болоте. В болоте, конечно, хорошо. Болото – звучит гордо! Но там грустновато. А здесь, впервые в моей жизни, в таком уникальном месте – Березинский биосферный заповедник – эталон нетронутой природы европейского масштаба. Вы не знаете, не предполагаете, какой для меня праздник!
Из Березинского заповедника «Пламя мира» отправится в Оршу. После этого эстафета огня отправится в Могилевскую область.
«Это в мире ещё никто не использовал». Показываем медали II Европейских игр-2019