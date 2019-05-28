В Минске проходит чемпионат Беларуси по шашкам

Новости Беларуси. Концентрация звезд на квадратный метр в этом зале просто зашкаливает, почти каждый из участников чемпионата Беларуси победитель топ-форумов в своем возрасте, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

В мужской части конкуренция предвидится острой, но главный фаворит – действующий чемпион мира и Европы Игорь Михальченко. В числе участников также уникальный спортсмен: 19-летний Михаил Семенюк в конце 2018 года сенсационно для многих стал чемпионом Европы по шашкам-100 и теперь имеет звание международного гроссмейстера в обоих видах шашек.

В женском турнире главная звезда – Вера Хващинская, многократная чемпионка Беларуси и Европы. У белорусов крепкие позиции на мировой арене, и этот вид спорта постоянно находит новых почитателей.

Виталий Ворушило, главный судья соревнований:

Я думаю, что привлекает все-таки красота шашек. Все-таки там есть красивые комбинации, дух борьбы. Многие считают, что это не спорт. На самом деле это довольно серьезный спорт. В шашки-100 партия длится 4-5 часов. Тут и эмоциональные силы, и надо физическую форму неплохую иметь, чтобы суметь высидеть. В русские шашки она длится поменьше, в шашки-64 – часа три.