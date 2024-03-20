Азаренко и Соболенко узнали первых соперниц по турниру в Майами

Белорусские теннисистки узнали первых соперниц по турниру категории 1 000 в Майами. Нашу страну в основной сетке будут представлять Виктория Азаренко и Арина Соболенко. Обе начнут борьбу со второго круга, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Экс-лидеру мирового женского тура выпало сразиться с американкой Пейтон Стернс. Ранее пути девушек не пересекались. Однако, исходя из мирового рейтинга, большие шансы на успех имеет наша соотечественница. Она 32-я ракетка планеты, а оппонентка – 67-я. Арина Соболенко дебютирует противостоянием с испанкой Паулой Бадосой. В личных дуэлях паритет – 2:2. Но в генеральной классификации между девушками пропасть. Соболенко идет второй, ее подруга – 80-й.