Прямой эфир

Азаренко и Соболенко узнали первых соперниц по турниру в Майами

20 марта 2024 10:41
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Белорусские теннисистки узнали первых соперниц по турниру категории 1 000 в Майами. Нашу страну в основной сетке будут представлять Виктория Азаренко и Арина Соболенко. Обе начнут борьбу со второго круга, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Азаренко и Соболенко узнали первых соперниц по турниру в Майами-1

Экс-лидеру мирового женского тура выпало сразиться с американкой Пейтон Стернс. Ранее пути девушек не пересекались. Однако, исходя из мирового рейтинга, большие шансы на успех имеет наша соотечественница. Она 32-я ракетка планеты, а оппонентка – 67-я. Арина Соболенко дебютирует противостоянием с испанкой Паулой Бадосой. В личных дуэлях паритет – 2:2. Но в генеральной классификации между девушками пропасть. Соболенко идет второй, ее подруга – 80-й.

# Теннис # Виктория Азаренко # Арина Соболенко

Другие новости рубрики

Все новости
«Гомель» стал предпоследним полуфиналистом Кубка Президента
20 марта 2024 10:39

«Гомель» стал предпоследним полуфиналистом Кубка Президента

Шесть медалей завоевали белорусы на старте Кубка Союзного государства по конькобежному спорту
19 марта 2024 20:05

Шесть медалей завоевали белорусы на старте Кубка Союзного государства по конькобежному спорту

Омский «Авангард» уволил главного тренера Кравца по ходу плей-офф КХЛ
19 марта 2024 20:03

Омский «Авангард» уволил главного тренера Кравца по ходу плей-офф КХЛ