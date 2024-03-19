Шесть медалей завоевали белорусы на старте Кубка Союзного государства по конькобежному спорту

В Москве стартовал Кубок Союзного государства по конькобежному спорту. В соревнованиях принимают участие спортсмены из России, Беларуси, Казахстана и Монголии, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

В первый день наша национальная команда завоевала шесть медалей, вновь подтвердив высокий уровень готовности. Игнат Головатюк победил на дистанции 500 метров. Дружина «Беларусь-2» в составе Евгения Гагиева, Владислава Гапона, и Владислава Запойкина взяла золото в командном спринте, установив при этом рекорд катка.

Не было равных в командном женском спринте нашим девушкам: Софии Татуревич, Анне Доморацкой и Екатерине Слоевой. Они также обновили рекорд катка. Еще одну золотую награду завоевала наша смешанная команда в эстафете. Лучшими были Виктор Руденко и Екатерина Слоева. Серебряные медали в активе Анны Доморацкой на дистанции 500 метров, и на счету мужской команды «Беларусь-1» в командном спринте.