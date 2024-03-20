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«Гомель» стал предпоследним полуфиналистом Кубка Президента

20 марта 2024 10:39
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«Гомель» стал предпоследним полуфиналистом Кубка Президента. «Рыси» дома взяли верх над «Неманом» в шестом матче серии, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

«Гомель» стал предпоследним полуфиналистом Кубка Президента-1

Подопечные Сергея Стася победили с запасом. Результат противостояния – 3:1. Хозяева забросили в первом периоде и дважды во втором. За оставшееся время коллектив из Гродно сумел лишь немного сократить разницу. Но не более того. Таким образом, «Гомель» впервые с сезона 2020/2021 сыграет в квартете лучших клубов страны.

# Хоккей Беларуси

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