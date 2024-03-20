«Гомель» стал предпоследним полуфиналистом Кубка Президента

Подопечные Сергея Стася победили с запасом. Результат противостояния – 3:1. Хозяева забросили в первом периоде и дважды во втором. За оставшееся время коллектив из Гродно сумел лишь немного сократить разницу. Но не более того. Таким образом, «Гомель» впервые с сезона 2020/2021 сыграет в квартете лучших клубов страны.