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Омский «Авангард» уволил главного тренера Кравца по ходу плей-офф КХЛ

19 марта 2024 20:03
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Омский «Авангард» уволил главного тренера Михаила Кравца по ходу плей-офф КХЛ, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Омский «Авангард» уволил главного тренера Кравца по ходу плей-офф КХЛ-1

Исполняющим обязанности наставника стал Сергей Звягин. Омский клуб проиграл дома «Локомотиву» два первых матча серии 1/4 финала, причем во второй игре уступил с разгромным счетом – 0:7.

Кравец возглавлял «Авангард» с 2022 года. Напомним, омичи в первом раунде в пяти матчах обыграли «Ладу» со счетом 4:1. Третий поединок серии против «Локомотива» пройдет 20 марта в Ярославле.

# Хоккей

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