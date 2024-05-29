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Азаренко и Соболенко обошли первых соперниц на открытом чемпионате Франции

29 мая 2024 14:44
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Виктория Азаренко и Арина Соболенко легко прошли первых соперниц по Открытому чемпионату Франции по теннису, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Азаренко и Соболенко обошли первых соперниц на открытом чемпионате Франции-1

Азаренко практически не ощутила сопротивления со стороны Нади Подороски из Аргентины. Наша спортсменка отдала сопернице всего один гейм. Счет 6:1, 6:0. Поединок продолжался даже менее часа. Во втором круге экс-первую ракетку планеты ожидает более сложное испытание в лице неуступчивой россиянки Мирры Андреевой.

Азаренко и Соболенко обошли первых соперниц на открытом чемпионате Франции-4

Арина Соболенко отправила отдыхать другую Андрееву – Эрику. Это старшая сестра. Дуэль также получилась довольно скоротечной. Девушки провели на корте 68 минут.

Следующая соперница также вполне проходная. Это японка Моюка Учижима Азиатка сейчас 83-я ракетка планеты.

# Теннис # Виктория Азаренко # Арина Соболенко

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