Азаренко и Соболенко обошли первых соперниц на открытом чемпионате Франции

Виктория Азаренко и Арина Соболенко легко прошли первых соперниц по Открытому чемпионату Франции по теннису, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Азаренко практически не ощутила сопротивления со стороны Нади Подороски из Аргентины. Наша спортсменка отдала сопернице всего один гейм. Счет 6:1, 6:0. Поединок продолжался даже менее часа. Во втором круге экс-первую ракетку планеты ожидает более сложное испытание в лице неуступчивой россиянки Мирры Андреевой.